KEP pisze do premiera. Stanowczy sprzeciw biskupów

"Wydaje się, że zmniejszenie restrykcji w odniesieniu do kościołów i innych miejsc kultu do koniecznego minimum, które spełniałoby wymagania bezpieczeństwa sanitarnego, dowodziłoby poszanowania konstytucyjnego prawa do wolności religijnej, widocznego dotychczas w działaniach władz RP w związku z pandemią" - podkreślił reprezentujący polskich biskupów abp Stanisław Gądecki.