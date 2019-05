Kędzierzyn-Koźle: wędkarz utonął w stawie. Zaplątał się w żyłkę

Z jednego ze stawów w Kędzierzynie-Koźlu strażacy wyłowili ciało ok. 60 -letniego mężczyzny. To wędkarz, który wpadł do wody i zaplątał się w żyłkę z własnego wędziska.

60-letni wędkarz utonął w jednym ze stawów w Kędzierzynie-Koźlu (WP.PL, Fot: Łukasz Szełemej)

O porzuconych na brzegu wędkach i sprzęcie wędkarskim powiadomili służby przechodnie. Chwilę wcześniej widzieli w tym miejscu mężczyznę łowiącego ryby, obawiali się, że mógł zasłabnąc i wpaść do wody - informuje portal kk24.pl.

Natychmiast na miejscu pojawili się strażacy, policjanci i pogotowie ratunkowe. Strażacy zauważyli, że żyłka jednej z wędek jest mocno napięta. Okazało się, że jest w nią zaplątany wędkarz, którego ciało znajdowało się pod wodą.

Mężczyzna został wydobyty na brzeg. Niestety, pomimo trwającej kilkadziesiąt minut reanimacji nie udało się go uratować.

Źródło: kk24.pl