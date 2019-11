Kędzierzyn-Koźle. Przez 11 km uciekał autem przed policją. Stanie przed sądem

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który uciekał przed policją w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie. Prokuratura zarzuca mężczyźnie sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.



Do zdarzenia doszło w sierpniu tego roku w Kędzierzynie-Koźlu. Policja chciała zatrzymać kierowcę. Funkcjonariusze podejrzewali, że w samochodzie mogą być osoby, które brały udział w bójce pseudokibiców.

Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli. uciekał przed policją przez 11 km. Zajeżdżał drogę innym autom, próbował zepchnąć policyjny radiowóz, a na koniec go rozbił. W czasie ucieczki zmusił m.in. kierującego miejskim autobusem do zjechania z drogi. Uciekając przekraczał dozwoloną prędkość, łamał przepisy drogowe i był zagrożeniem dla pieszych - podaje rmf24.pl.