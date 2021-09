Kędzierzyn-Koźle. BMW wbiło się w kamienicę

To nie była bezpieczna środa na polskich drogach, a do śmiertelnego wypadku doszło m.in. pod Gnieznem. Nie żyje 27-letni motocyklista, którego potrąciła ciężarówka na drodze krajowej nr 15. W trakcie akcji ratunkowej stan mężczyzny pogorszył się i doszło do nagłego zatrzymania krążenia.