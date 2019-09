Kazimierz Dolny. Urokliwy Wąwóz Czarny wyłożą betonowymi płytami. "Zwykła fanaberia"

Jedna z przyrodniczych atrakcji Kazimierza Dolnego, Wąwóz Czarny, ma być wyłożony betonowymi płytami. Samorząd chce zakończyć prace do końca października. Pieniądze na to obiecała Beata Mazurek z PiS. Część mieszkańców protestuje przeciwko tej decyzji. Lokalny radny ocenił ten pomysł jako "fanaberię" władz miasta.

"Od wielu lat prosimy, błagamy, zbieramy podpisy i zabiegamy o to, żeby wreszcie utwardzić wąwóz na Niezabitowskiego. Wspierali nas byli burmistrzowie i obecny. Nie wiecie, jak tam jest poza sezonem, są koleiny po samochodach i się czeka, aż liście i less je wypełnią, bo chodzić ciężko" - napisała w oświadczeniu opublikowanym w sieci Krystyna Kubiś, która mieszka niedaleko wąwozu.

Przeciwnicy betonowania wąwozu napisali w tej sprawie petycję do władz miasta. Podpisało się pod nią ponad 2,5 tys. osób. "W naszej ocenie nie ma wystarczających powodów, by tak drastycznie ingerować w ten konkretny wąwóz: nie jest niezbędny jako droga dojazdowa" - piszą miłośnicy Wąwozu Czarnego. Podkreślają, że jest to jeden z najbardziej urokliwych wąwozów lessowych. Dodają też, że można korzystać z innej drogi, wyłożonej płytami - podaje gazeta.pl. Petycję można podpisać TUTAJ.