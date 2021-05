Kazań. Zasłoniła dziecko własnym ciałem. Zastrzelona nauczycielka miała 26 lat

Zdaniem eksperta w dziedzinie zwalczania terroryzmu Jerzego Dziewulskiego we wtorkowym ataku nie należy doszukiwać się szerszego znaczenia. - Ten zamach nie musi być polityczny. I byłbym bliższy takiej ocenie z prostej przyczyny: kiedy dokonuje się takiego zamachu, to równolegle stara się przedstawić światu: kto i po co to robi. Tu nie ma żadnych sygnałów, poza faktem dokonania zamachu - mówił Dziewulski w rozmowie z Wirtualną Polską.