Katowice. Złombol wystartował. Setki starych samochodów ruszyły do Turcji

W tym roku rajd - organizowany po rocznej przerwie - odbywa się pod hasłem "Over the rainbow". Zaplanowano dwie główne trasy. Pierwsza wiedzie m.in. przez Wiedeń, Budapeszt, Belgradu, Nisz i Sofię. W Turcji można wybrać wariant z przeprawą przez Dardanele - cieśninę między Półwyspem Bałkańskim w Europie a Azją Mniejszą lub drogę przez Stambuł. Druga opcja to trasa prowadząca przez Tatry na Słowację, a dalej przez Węgry do Rumunii i Bułgarii oraz Turcji, gdzie rajd przejedzie przez Stambuł, Burse i Balikesir do Burhaniye.