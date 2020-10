Katowice. Miasto wybrało wykonawcę basenu na Zadolu

W Katowicach w 2017 roku rozpoczęto budowę trzech basenów miejskich. Dwa obiekty - w Brynowie i Burowcu, budowane przez NDI, zostały uruchomione w czerwcu tego roku. Z wykonawcą trzeciej inwestycji, w związku z niewywiązywaniem się z umowy, miasto rozwiązało współpracę. Pozostały po nim roboty żelbetowe do poziomu "0" - tzw. podbasenie oraz wylane niecki pod basen sportowy i rekreacyjny.

- Dwa nowo powstałe kompleksy basenowe w Katowicach cieszą się wielką popularnością mieszkańców. Do końca września odwiedziło je już ponad 118 tysięcy osób. Dlatego jestem pewien, że trzeci basen umożliwi jeszcze większej grupie katowiczan aktywną rozrywkę. Nowy kompleks basenowy ma być gotowy przed wakacjami w 2022 r. Obiekt będzie bliźniaczy do pływalni w Brynowie i Burowcu. Będzie posiadać 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25x16 m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów na 115 miejsc, 80-metrową zjeżdżalnię, sale sportowe oraz sauny, a także dodatkowo strefę odnowy biologicznej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że trzy baseny oznaczają, że większość mieszkańców Katowic będzie mieć dostępną pływalnię w promieniu pięciu kilometrów.