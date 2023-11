Katowice dołączają do kampanii "Dobro za Dobro". Ofiarowane Ukraińcom przez Polaków dobro zaowocowało i do dzisiaj zbiera plony

Dobro wróciło

Nowi mieszkańcy z Ukrainy, w zamian za okazane dobro, pokazali nie tylko wdzięczność, ale przyczynili się do poprawienia stanu polskiej gospodarki i demografii. Ich obecność pozytywnie oddziałuje na strukturę demograficzną Katowic i ma wpływ na krajowy system emerytalny. Liczba obywateli Ukrainy znajdujących pracę w mieście wzrosła, co nie tylko wypełnia luki na rynku pracy, ale też przyczynia się do wzrostu wpływów z podatków do budżetu państwa.