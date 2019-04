Katedra Notre Dame. Jest nowa okładka "Charlie Hebdo"

Paryż. Widok płonącej katedry Notre Dame wstrząsnęła całym światem. Tymczasem satyryczny tygodnik "Charlie Hebdo" postanowił skomentować poniedziałkowe wydarzenie wymowną okładką.

Internauci wskazują na to, że jest to odwołanie do polityki prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Polityk w poniedziałek miał wygłosić orędzie ws. wyników debaty obywatelskiej, zainicjowanej w reakcji na protest tzw. żółtych kamizelek. Jednak w wyniku pożaru w Notre Dame emisję przemówienia do narodu odwołano.