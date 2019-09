Katastrofa w kopalni Mysłowice-Wesoła. Zatrzymanie i zarzuty dla inżynierów

Katowiccy policjanci zatrzymali cztery osoby ws. tragedii w kopalni Mysłowice-Wesoła. Ówczesnym przedstawicielom kierownictwa zakładu górniczego przedstawiono zarzuty. Do tragedii doszło w 2014 r. Wówczas pod ziemią zapalił się metan. Zginęło 5 górników, a 26 zostało rannych.

Kryminalni z komendy wojewódzkiej w Katowicach zatrzymali we wtorek cztery osoby w wieku od 43 do 53 lat. To przedstawiciele ścisłego kierownictwa wyższego dozoru górniczego kopalni Mysłowice-Wesoła. Są podejrzani o spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi, w następstwie czego zginęło 5 osób, a wiele zostało rannych.