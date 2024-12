Katastrofa w Cieszynie. Znaleziono dwa ciała

- Po godz. 21. na drugiej kondygnacji ze strony zewnętrznej została zlokalizowana jedna osoba, która została wydobyta i przekazana do namiotu do dalszych czynności policji i prokuratury. O godz. 23.10. została znaleziona druga osoba - przekazał szef PSP.

Równolegle do prac strażaków, biegli prowadzą oględziny na miejscu katastrofy, aby ustalić, dlaczego doszło do wybuchu. Jak podaje "Fakt", zawalona kamienica nie była ogrzewana gazem; był on wykorzystywany jedynie do kuchenek.