Katastrofa na Śląsku. Dwie osoby uwięzione pod gruzami kamienicy

Na miejsce ściągnięto również należący do Lasów Państwowych dźwig, który ma pomóc w usuwaniu większych elementów z gruzowiska po zawalonej kamienicy. W działaniach biorą udział także Wojska Obrony Terytorialnej, które przeszukują gruz wywieziony z miejsca zdarzenia. Chodzi o odzyskanie jak najwięcej materiału dowodowego oraz rzeczy osobistych należących do mieszkańców budynku.

Równolegle do prac strażaków-ratowników, biegli prowadzą oględziny na miejscu katastrofy, aby ustalić, dlaczego doszło do wybuchu. Jak podaje "Fakt", zawalona kamienica nie była ogrzewana gazem; był on wykorzystywany jedynie do kuchenek.