Katastrofa smoleńska. Umorzono śledztwo, które trwało latami

Postępowanie trwało latami

Prok. Józef Gacek z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga usłyszał zarzuty w listopadzie 2020 r. Zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej wydała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Wcześniej na uchylenie mu immunitetu nie zgodził się prokuratorski sąd dyscyplinarny. Za niedopełnienie obowiązków prokuratorowi groziła kara do 3 lat więzienia.