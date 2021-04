Katastrofa smoleńska. Szrot: "Oskarżanie Lecha Kaczyńskiego to podłość"

Dyskusja wokół wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku nie ustaje. Do sprawy odniósł się w piątek były premier Donald Tusk. - Nie mówiłem wcześniej tego publicznie. Prezydent Lech Kaczyński, także w rozmowie ze mną w cztery oczy podkreślał, po tak zwanym incydencie gruzińskim, że od czasu, gdy pilot odmówił prezydentowi lotu do Tibilisi, on sam będzie podejmował decyzję, kiedy będzie latał rządowym samolotem, bo jest głównodowodzącym - tłumaczył w "Faktach po Faktach" były przewodniczący Rady Europejskiej.