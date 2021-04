Katastrofa smoleńska. Rzeczniczka PiS: "Tusk grał z Rosjanami"

Czerwińska wspomina moment, w którym dowiedziała się o wypadku rządowego Tu-154. - Pamiętam, że wtedy wykrzyczałam oskarżenie pod adresem Tuska. To było takie moje pierwsze wrażenie, że to jego działanie, jego postawa wobec pana prezydenta, to było coś bardzo złego, coś co dawało atmosferę nienawiści, pogardy, ale przede wszystkim zdrady po prostu - tłumaczy parlamentarzystka.