Katastrofa smoleńska. "Rozmaici ludzie wchodzili do Tupolewa"

"Kto majstrował przy skrzydle TU-154?" – pyta "Gazeta Polska". Tygodnik wskazuje szereg nieprawidłowości przed wylotem do Smoleńska. Sugeruje też, że "majstrowanie" może mieć związek z rzekomym wybuchem.

"Czy mógł być to ktoś z BOR?" – pyta "Gazeta Polska". I zaraz odpowiada, że to mało prawdopodobne. Na wojskowym lotnisku jest 18 kamer, a "najciekawsze rzeczy zarejestrowano na dwóch". Tygodnik podaje też, że do samolotu dostęp miało wiele osób bez nadzoru BOR. Mieli do niego wchodzić, niepokojeni przez służby, "rozmaici ludzie". Dodaje, że nie przeprowadzono kontroli pirotechnicznej na skrzydle. Ta odbywała się w miejscach ogólnodostępnych. "Według informacji Gazety Polskiej pirotechnicy przeszli po prostu wzdłuż samolotu".