W Tupolewie podłożono bombę? Ekspert podkomisji smoleńskiej pokazuje dokładne miejsce

"Gazeta Polska" podaje, że przed wylotem do Smoleńska ktoś "majstrował" przy skrzydle rządowego samolotu. A w programie TVP ekspert podkomisji smoleńskiej Wiesław Binienda pokazuje, gdzie dokładnie miano podłożyć bombę.

- Naszym zdaniem ładunek wybuchowy został umieszczony w tym miejscu, w którym według komisji Millera i MAK jest ślad po przecięciu brzozy – powiedział w programie TVP Info "Minęła 20" Wiesław Binienda. Rozwinął to drugi ekspert z kierowanej przez Antoniego Macierewicza zespołu. – Mamy oczywiste ślady eksplozji – dodał Glen Jorgenssen.

- Nasz pirotechnik powiedział nam, że gdyby miał (w skrzydle – przyp. red.) zamontowaną taśmę z materiałem wybuchowym (…) to on mógłby podłączyć detonator, bo ma tutaj do tego bardzo łatwy dostęp. (…) Wiemy też, że ktoś z latarką był w tym miejscu w nocy przed wylotem i coś robił – mówił