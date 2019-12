Katastrofa samolotu w Kazachstanie. Są zabici

Samolot linii Bek Air rozbił się po starcie na lotnisku w pobliżu miasta Ałmaty w Kazachstanie. Zginęło co najmniej 12 osób, a 60 zostało rannych.

Przednia część kadłuba została zniszczona po uderzeniu w ścianę, ale nie zapaliła się - relacjonuje TASS. Jak poinformował w pierwszym komunikacie Kazachski Komitet Lotnictwa Cywilnego, w katastrofie samolotu Fokker-100 zginęło siedem osób, a co najmniej 36 zostało rannych.

Wiadomo już jednak, że nie żyje co najmniej 12 osób, a 60 trafiło do szpitali. Stan 22 poszkodowanych jest bardzo ciężki. Wśród rannych jest 8 dzieci. Wcześniej służby informowały o 15 zabitych, ale jeszcze przed południem wicepremier Kazachstanu Roman Sklar wyjaśnił, że doszło do błędu przy liczeniu ofiar.