Katastrofa samolotu nad Alaską. Gęste chmury blokują dojazd do wraku

Z powodu fatalnych warunków pogodowych na Alasce ratownicy nie mogą dostać się do wraku samolotu, który rozbił się we wtorek w Parku Narodowym Denali. W środku znajdują się ciała czterech ofiar wypadku, również Polaków. Nie odnaleziono nadal pilota samolotu.

Służby ratunkowe czekają w dalszym ciągu na poprawę warunków pogodowych. Na ten moment z powodu gęstej warstwy chmur na Alasce dotarcie do wraku samolotu jest niemożliwe. Przez fatalne warunki pogodowe nie można wydobyć ciał Polaków, którzy zginęli w wypadku, ani przeprowadzić akcji poszukiwawczej zaginionego pilota.

Mężczyzna pilotujący samolot mógł być jednym, który przeżył katastrofę lotniczą. To on zawiadomił przez telefon satelitarny o rannych pasażerach. Później również próbował skontaktować się ze służbami, jednak połączenie było mocno zakłócone.

Po raz pierwszy ratownikom udało się dotrzeć do wraku samolotu w niedzielę. Po tej pierwszej akcji potwierdzono śmierć pasażerów. Na pokładzie byli również Polacy. Pilota nie odnaleziono na miejscu katastrofy, przez co uznano go za zmarłego.