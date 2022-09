Katastrofa lotnicza w Łódzkiem. Są ofiary

Do wypadku doszło ok. godz. 14:18 w sobotę. - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na ziemię runął samolot wykorzystywany do skoków spadochronowych - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską st. asp. Izabela Gajewska z policji w Piotrkowie Trybunalskim. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że samolot ten startował z aeroklubu przy ul. Przemysłowej. Na pokładzie znajdowało się ok. 20 skoczków - dodaje.