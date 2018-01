Katastrofa budowlana w Mirsku na Dolnym Śląsku. Po wybuchu gazu zawalił się budynek

Przyczyną eksplozji było prawdopodobnie niewłaściwe podłączeni butli z gazem. Dziewięć osób jest poszkodowanych.

Dwie poparzone osoby zostały przetransportowane śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitali w Nowej Soli i we Wrocławiu.

Wybuchła butla z gazem?

- Wszystko wskazuje na to, że wszyscy zdążyli uciec, ale pewni będziemy dopiero po dokładnym przeszukaniu kamienicy specjalistycznym sprzętem. Akcję prowadzić będziemy co najmniej do wieczora - wyjaśnia WP komendant straży z Lwówka Śląskiego. Wcześniej sąsiedzi mówili, że w momencie wybuchu w mieszkaniach miały być jeszcze trzy osoby.