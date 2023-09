Katastrofa awionetki. Pilot nie żyje

Do zdarzenia doszło ok. godz. 17.40 w miejscowości Brzeska Wola w pow. białobrzeskim. Awionetka spadła na pole z uprawą borówek. Samolotem leciał tyko pilot. Po kilkuminutowej reanimacji został przewieziony do szpitala w Radomiu. Niestety mężczyzny nie udało się uratować.