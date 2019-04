Katarzyna Herman: niech minister Zalewska spojrzy nam prosto w oczy

- Bardzo się cieszę z tego strajku. Zastanawiam się tylko, dlaczego dopiero teraz - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Katarzyna Herman, aktorka i mama dzieci w wieku szkolnym. I pyta: - Musimy mieć wroga żeby działać razem? Jeśli tak, to teraz go mamy.

"Na wrześniowej premierze być nie zamierza"

Wspomniała czasy, w których sama chodziła do szkoły. Wyznała, że pracę maturalną z języka polskiego napisała na piątkę. Wypracowanie miało dotyczyć największego polskiego poety - Herman wybrała nie, jak wspomina, Jana Kochanowskiego, a Jeremiego Przyborę. Polonistka mimo dobrej oceny wzięła ją na bok i powiedziała "Kaśka, nie wyskakuj już więcej, ostrożniej, nie szarżuj". Aktorka w wywiadzie zastanawia się, czy właśnie o to nie chodzi w reformie - by "nie wychodzić poza linię" i by wychować społeczeństwo, które nie będze protestowało, bo nie będzie nawet wiedzieć, że można myśleć inaczej.