Agata Duda: strajk nauczycieli nie ma sensu. Prowadzący głodówkę komentują

- Łatwiej byłoby, gdyby Agata Kornhauser-Duda porozmawiała ze swoim mężem - mówi Wirtualnej Polsce Agata Adamek, nauczycielka, która prowadzi protest głodowy w Małopolskim Kuratorium Oświaty. To odpowiedź na informacje o wizycie pierwszej damy w jednym z krakowskich liceów. Prezydentowa miała osobiście namawiać nauczycieli do rezygnacji ze strajku.

- Próbowała nas przekonać, abyśmy nie przystępowali do protestu. Mówiła, że stanowisko rządu jest jasne. Nie ma pieniędzy na podwyżki w oświacie, więc strajk nie ma żadnego sensu. Dyskusji, która się wywiązała, przysłuchiwał się pan dyrektor - opowiada anonimowo "GW" jedna z nauczycielek.

Według "Gazety Wyborczej" cała sytuacja miała miejsce w II LO im. Sobieskiego w Krakowie. Dyrektor placówki w rozmowie z money.pl potwierdził, że pierwsza dama przyjechała do szkoły, ale - według niego - wizyta nie miała charakteru politycznego. - To były po prostu odwiedziny w swoim zakładzie pracy - poinformował Marek Stępski. Przyznał, że Agata Kornhauser-Duda była w pokoju nauczycielskim, ale nie wie dokładnie, o czym rozmawiała z nauczycielami.

"Chętnie porozmawiamy z Agatą Dudą"

- Pani prezydentowej łatwiej byłoby porozmawiać ze swoim mężem, by przyczynił się do tego, aby nasza grupa zawodowa nadążała za innymi jeśli chodzi o finanse - stwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską nauczycielka Agata Adamek, która prowadzi protest głodowy w Małopolskim Kuratorium Oświaty.

I dodaje: - My też chętnie byśmy z pierwszą damą porozmawiali na temat naszej pracy i zarobków.

- Nam zależy na tym, żeby rząd i wszyscy, którzy mają jakikolwiek wpływ na politykę finansową, podjęli konkretne działania, aby spełnić nasze postulaty. Przegadaliśmy już wiele godzin. Po to tu jesteśmy i po to zdecydowaliśmy się na protest głodowy, żeby wywrzeć presję, by nauczyciele dostali w końcu podwyżki - stwierdza Adamek.