Kataklizm w Maroku. Tajemnicze błyski jak przed koszmarem w Turcji

W piątkową noc w Maroku, w regionie Atlasu Wysokiego w pobliżu średniowiecznego miasta Marrakesz doszło do tragicznego w skutkach silnego trzęsienia ziemi. W sobotę rano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Maroka poinformowało, że zginęło 1037 osób, a kolejne 672 zostało rannych - podał "Financial Times". Niestety najnowsze doniesienia wskazują, że liczba ofiar szybko rośnie. Ostatnio informowano o ok. 2,1 tys. osób, które straciły życie.