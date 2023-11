Kaskader z "Avengers" zginął wraz z trojgiem swoich dzieci w wypadku drogowym

Według doniesień, kaskader i jego dwie córki zginęli na miejscu. 10-letni Kisasi został przewieziony do szpitala i podłączony do aparatury podtrzymującej życie, ale kilka dni później zmarł - poinformowała rodzina. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła także 3-letnia dziewczynka. Jej stan jest poważny, ale stabilny.