Kary za aborcję? Działaczka pro-life wywołała burzę, mamy jej komentarz: "To manipulacja"

- Nie wiem, czy pan widział cały problem manipulacji tytułem wywiadu. W gazecie i wydaniu internetowym był tytuł, który sugerował coś, czego nie mówiłam. To spowodowało całą lawinę hejtu pod moim adresem. W internecie później to zmieniono. Wobec tej fali nienawiści i ataków na moją osobę nie bardzo mam ochotę podgrzewać dalej emocje - mówi WP działaczka pro-life.

- Wyraźnie powiedziałam w wywiadzie, że nie chciałabym żadnej kobiety wysyłać za aborcję do więzienia. Tak po ludzku, żadnej kobiecie tego nie życzę. Nie wychodzę z żadnym postulatem, żeby za aborcję kobiety miały ponosić odpowiedzialność karną. Nie mam odpowiedzi, jak to powinno wyglądać odnośnie zmian w prawie. Nie chce tego wątku kontynuować, ani odnosić się do niego – mówi Wirtualnej Polsce Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

Sama zainteresowana nie jest pewna, w jaki sposób powinno się karać kobiety . Jak przyznaje "więzienie dla matki budzi jej sprzeciw". Jest jednak pewna, że kobieta "zabijająca swoje dziecko" powinna ponieść konsekwencje. Co więcej, nie powinny one dotykać wyłącznie jej, ale także "jej bliskich, którzy jej w tej aborcji pomogli".

"Organizacje pro-life wykorzystują do swoich kampanii zdjęcia uśmiechniętych dzieci z zespołem Downa a osobom, które popierają wybór terminacji ciąży, zarzuca się, że chcą zabić dziecko za to, że są brzydkie, że aborcja z przesłanek embriopatologocznych to eugenika. Jest to błędne i podłe" - napisała pielęgniarka.