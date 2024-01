Karty poselskie Wąsika i Kamińskiego zablokowane. Jest decyzja

- Pan Aleksander Stępkowski wystąpił do marszałka w środę późnym popołudniem z prośbą o przesłanie akt sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Ja niezwłocznie rano skonsultowałem się z panem marszałkiem, przygotowałem stosowne pisma w imieniu pana marszałka. Przekazałem je do mojego sekretariatu o godzinie 13. Mam dowód, że doręczono je do Sądu Najwyższego o 14.05, zrobiliśmy to naprawdę niezwłocznie, tylko że orzeczenie wydano o 13 z minutami - relacjonował Stanisław Zakroczymski.