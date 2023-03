Karta Dużej Rodziny. Jakie korzyści płyną z jej posiadania?

Karta Dużej Rodziny. Zniżki i przywileje

Karta zapewnia system zniżek dla dużych rodzin. Część z nich ustanawia ustawodawca, resztę gwarantują podmioty, które włączyły się do programu. W 2023 roku ponad 30 tysięcy firm i instytucji zostało partnerami KDR. Beneficjenci programu mogą więc skorzystać m.in. ze zniżek na zakupy, wycieczek i wejść do instytucji kulturalnych. Zniżki ustawowe to rabaty na przejazdy kolejowe, darmowe wejścia do wszystkich parków narodowych na terenie Polski oraz zniżki na wyrobienie paszportu.