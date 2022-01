Karolina chce żyć dla synka. Można ją uratować

Mobilizację daje jej synek. To dla niego chce przeżyć i wrócić do pełni sił.- Dla niego chce być jak najbardziej zdrowa, jak najbardziej sprawna. Muszę, bo wychowuje go sama. On i moja mama, są moim jedynym codziennym wsparciem. Pragnę dla niego normalnego dzieciństwa, nie chcę, żeby wychowywał się bez mamy. Pragnę zobaczyć, jak wkracza w dorosłe życie. To on daje mi ogrom siły do walki z chorobą - mówi Karolina.