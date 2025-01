Karnowski krytykował Republikę. Doczekał się odpowiedzi Sakiewicza

Telewizja Republika zorganizowała 31 grudnia koncert "Wystrzałowy Sylwester" w Chełmie. Impreza rozpoczęła się o godz. 20, w związku z czym telewizja nie wyemitowała orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Spotkało się to z krytyką ze strony przedstawiciela innej prawicowej stacji wPolsce24 Michała Karnowskiego. "Ktoś tam fika koziołki... O to w tym wszystkim chodziło?" - pytał na portalu X.

- Z tego co wiem, oni też organizowali swojego sylwestra, tylko zdaje się nikt go nie oglądał. Rozumiem, że to jakiś kłopot. My organizowaliśmy sylwestra, tak jak oni. Naszego ludzie chcieli oglądać. Rozsądne jest to co, ludzie chcą oglądać - komentuje.