TV Republika się przenosi. Przed sylwestrem pokazano nową siedzibę

Telewizja Republika od 2013 r. przenosi się do nowej siedziby w Błękitnym Wieżowcu przy placu Bankowym w Warszawie. Nowa lokalizacja obejmuje prawie 3 tys. m kw., a studia i biura rozmieszczone są na pierwszym i trzynastym piętrze.

Podczas wtorkowej transmisji na żywo przed sylwestrowym koncertem stacji w Chełmie, Rafał Patyra po raz kolejny zapowiedział przenosiny stacji. - To już ostatnie godziny starego roku. Jaki będzie ten nowy, tego nie wiemy. Ale wiemy, że mamy wspólny cel - wielką, wolną Polskę. I to jest cel, który nas jednoczy i który osiągniemy, bo Republika i jej widzowie to specjaliści od misji niemożliwych - oznajmił pracownik stacji. Jak chwilę potem dodał: