Nie tylko Zakopane. Tłumy w Karpaczu

Polskie góry. Padły rekordy

Wszystko wskazuje na to, że to będzie rekordowy sezon letni w polskich górach. Pierwsze dane płyną z Tatr. Na tamtejsze szlaki w lipcu weszło ponad 770 tysięcy osób. Jednego dnia na drodze do Morskiego Oka naliczono 15 tysięcy turystów.