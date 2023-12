Kariera syna Jacka Kurskiego. Intratna posada w paliwowym gigancie

Jak ustalili dziennikarze serwisu, najpierw pracował w przedsiębiorstwie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a następnie - kilka miesięcy temu - trafił do spółki Lotos Upstream w Gdańsku, do której należy segment poszukiwawczo-wydobywczy. Spółka ta należy do Grupy Orlen.