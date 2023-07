Mąż Jadwigi Emilewicz z nową posadą w spółce Orlenu

- Pierwszy, który ma tutaj zastosowanie to "Rodzina na swoim". A drugi, który usłyszeliśmy z ust posła Marka Suskiego, to "Rząd się wyżywi". Dla Polaków drożyzna, a dla rządzących niezłe zarobki. W tym przypadku sądzę, że będzie bardzo dobra pensja. Myślę, że jest to rekompensata za to, że Jadwiga Emilewicz po odejściu od Jarosława Gowina opowiedziała się za PiS i Jarosławem Kaczyńskim - mówi WP poseł Adam Szłapka.