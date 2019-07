Karetka pędziła z organami do przeszczepu. Była blokowana przez kierowców

Na trasie Warszawa - Radom karetka transplantacyjna pędziła DK7 z organami do przeszczepu. Mimo, że pojazd był uprzywilejowany, jechał na sygnale, pozostali kierowcy blokowali lewy pas ruchu. Bulwersujące zdarzenia zostało nagrane.

Do zdarzenia doszło 12 lipca, po godzinie 9. Karetka transplantacyjna jechała ana sygnale drogą krajową numer 7 między Radomiem a Warszawą. Pojazd ścigał się z czasem, by na czas dowieźć organy i tkanki do przeszczepu.