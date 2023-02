Kardynał Krajewski został bohaterem w cyrku. Duchowny wykazał się odwagą

Kardynał Konrad Krajewski, tzw. jałmużnik papieski, dał się poznać od niecodziennej strony. W ramach inicjatywy dobroczynnej Watykanu, duchowny zabrał do cyrku dwa tysiące ubogich osób. Gdy treser słoni zaczął szukać wśród publiczności ochotnika do wystąpienia na arenie, zgłosił się hierarcha z Polski. Czekało go nietypowe zadanie.