Kardynał Nycz: Rodzina potrzebuje dzisiaj wsparcia

Jak stwierdził "rodzina nie utraciła zaufania Kościoła". - Ale rodzina dzisiaj - wiecie o tym lepiej niż ja - potrzebuje wielorakiego wsparcia w pełnieniu tej misji wobec swoich własnych dzieci wtedy, kiedy są małe, a zwłaszcza wtedy, kiedy dorastają i wchodzą w te wszystkie problemy współczesnego świata. I dlatego potrzeba różnych wspólnot wtajemniczających, potrzeba wielkiej cierpliwości i współpracy z Bożą łaską, żeby to, co zostało zasiane na chrzcie świętym, co jest dziełem Boga w nas, owocem Chrystusowej paschy, rozwinęło się i wydało owoc wiary, nadziei i miłości - podkreślił hierarcha.