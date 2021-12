Kard. Nycz o uchodźcach. "Mają słuszne i moralne prawo oczekiwać od nas pomocy"

- Zaapelował skutecznie, jak się okazuje, do Kościołów w Europie o ofiarowanie konkretnej pomocy. Polski Kościół - Episkopat i Caritas ze swoimi ośrodkami - odpowiedzieli natychmiast. I ofiarujemy przyjęcie konkretnej liczby uchodźców. Uczynimy to i będzie to we współpracy z rządem, i będzie to ważny symbol miłości na te święta - chciałoby się powiedzieć: prezent na polski stół wigilijny - podkreślił metropolita.