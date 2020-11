Kard. Henryk Gulbinowicz nie żyje. "Nie będzie zgorszenia pogrzebem"

"Każdemu, w takiej chwili, należy się modlitwa. Niech dobry Bóg ogarnie go swoim miłosierdziem" - zaznaczył publicysta. I dodał, że " dobrze, że decyzje zostały ogłoszone przed śmiercią ". "(...) Nie wątpię, że dlatego ogłoszono ją tak szybko. To sprawia, że nie będzie zgorszenia pogrzebem w katedrze" - podkreślił Terlikowski.

Zobacz też: Burza wokół unijnego budżetu. Bartosz Arłukowicz drwi z Mateusza Morawieckiego

"Ale to nie kończy sprawy. Wciąż bowiem stoi przed nami odpowiedź na pytanie o to, dlaczego tak długo udawało się to ukrywać? Jaki układ za tym stał? O role wychowanków kardynała, jego uczniów, o to, jak głęboko te powiązania sięgały" - zaznaczył Terlikowski.