Kard. Dziwisz na wakacjach w Chorwacji. "Na jego twarzy nie widzę skruchy"

Są jednak też osoby, które bronią kardynała, twierdząc, że ma on prawo do urlopu. - Nie dam złego słowa na kardynała powiedzieć. Pewno był już zmęczony tymi niesłusznymi oskarżeniami i postanowił się zrelaksować na Chorwacji. Ksiądz czy kardynał to też człowiek. Ma tu na zdjęciu zrelaksowaną twarz, bo jest na urlopie. Pewnie wie, że jest niewinny i ma czyste sumienie. Ta świadomość pozwala mu w pełni korzystać z uroków wakacji - mówi 85-letnia Helena Chachurska.