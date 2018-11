Karambol w Łodzi, ranne dzieci. Trwają poszukiwania kierowcy

W sobotę w Łodzi doszło do kolizji sześciu aut. Dwoje dzieci trafiło do szpitala. Policja poszukuje mężczyzny, który najprawdopodobniej doprowadził do karambolu. Poruszał się ciemnym, granatowym lub czarnym, fordem mondeo.



2,5-letni chłopczyk ma złamaną nogę, poobijana 9-letnia dziewczynka opuściła szpital. To dwoje poszkodowanych w sobotnim karambolu, do którego doszło na ulicy Pabianickiej w Łodzi, i w którym zderzyło się ze sobą sześć aut. Policja szuka kierowcy jednego z nich - informuje RMF FM.

Mowa o osobie, która w sobotę prowadziła ciemny, granatowy lub czarny, ford mondeo. Mogła przyczynić się do karambolu. Według świadków kierowca dość agresywnie, nieprawidłowo zmienił pas ruchu i wtedy auto zderzyło się z drugim pojazdem.

Następnie w ten samochód uderzył drugi pojazd i metodą domina te wszystkie samochody, które tutaj mamy, uczestniczyły w tym zdarzeniu - relacjonowała st. asp. Marzanna Boratyńska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Samochód poszukiwanego kierowcy może mieć uszkodzony lewy przedni narożnik.

Policjanci proszą o pomoc w ustaleniu danych kierowcy. Osoby, które mają informacje w sprawie, powinny zgłaszać się do Wydziału Ruchu Drogowego.

