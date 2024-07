Karambol w centrum Łodzi. Tunel na WZ zablokowany, trwa akcja ratunkowa

Karambol w centrum Łodzi. Tunel WZ zablokowany

Do wypadku doszło na wysokości posesji przy ulicy Piłsudskiego 22 w Łodzi, na wjeździe do tunelu w kierunku zachodnim. Łukasz Górczyński, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP poinformował w rozmowie z PAP, że doszło do zderzenia czterech samochodów. Na miejsce skierowano wszystkie służby ratunkowe. Jak na razie nie ma informacji o poszkodowanych.