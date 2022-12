Karambol we Wrocławiu. Gigantyczny korek

Wcześniej doszło do wypadku na autostradzie A4. Na drodze w kierunku Wrocławia, na 136. kilometrze trasy w okolicach Kątów Wrocławskich, zderzyły się dwa samochody osobowe oraz bus. To zdarzenie również doprowadziło do sporego zatoru, przez co dojazd do stolicy Dolnego Śląska od strony Kostomłotów jest mocno utrudniony.