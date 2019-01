Karambol na A1. Korek do Torunia

Na autostradzie A1 doszło do zderzenia trzech ciężarówek i lawety. Kierowca tego ostatniego pojazdu został ranny.

- Jechały dwa auta ciężarowe. Jak wynika z relacji świadków, pierwszym z nich zaczęło "rzucać", więc przyhamowało, drugie auto najechało na tył tego przed nim. Kierowcy zjechali na pobocze. Zauważyli to inni użytkownicy drogi, którzy również zaczęli hamować. Były to ciężkie, dostawcze auta, więc doszło do kolejnej kolizji, bo one najechały na te stojące na poboczu - wyjaśnia w rozmowie z Radiem PiK dyżurny Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.