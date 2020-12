Kapusta z grzybami. Przepis na wigilię

KAPUSTA Z GRZYBAMI - PRZEPIS

Przepis na kapustę z grzybami

Grzyby przed gotowaniem należy moczyć w zimnej wodzie minimum przez 5 godzin. Najlepiej zalać je zimną wodą na wieczór i będą gotowe na rano.

Przygotowujemy garnek z wodą na kapustę.

Do wody dodajemy liście laurowe i ziele angielskie oraz kiszoną kapustę.

Kapustę gotujemy, aż będzie miękka.

Po ugotowaniu kapusty i wystudzeniu jej, odciskamy wodę.

Obieramy cebulę i kroimy ją w kostkę.

Cebulę dusimy na oleju, aż się zarumieni.

Grzyby wyciągamy z wody, w której moczyły się przez noc.

Kroimy grzyby w kostkę, a następnie dodajemy do smażonej cebuli.

Wszystko razem dusimy, aż będzie miękkie.

Do grzybów i cebuli dodajemy kapustę i podsmażamy.

Kapustę z grzybami doprawiamy solą i pieprzem.