Kandydat do KRS zaskoczył. Rozdawał Pismo Święte podczas spotkania

Sędzia Mariusz Witkowski, prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich ofiarował nietypowy podarunek prowadzącej spotkanie kandydatów do KRS. W publicznym wysłuchaniu wziął udział także Jędrzej Kondek z Sądu Rejonowego w Warszawie.

Pismo Święte z rąk sędziego Witkowskiego otrzymała Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wręczając jej sakralny upominek, kandydat do KRS oznajmił, że "kieruje się zapisami z tej księgi w życiu". Dodał również, że każdy sędzia orzeka według prawa, ale także własnego sumienia. Witkowski jest znany ze swojej religijności - w przeszłości delkarował, że jest praktykującym katolikiem, a jedyną osobą, której "chce się przypodobać" jest Jezus Chrystus.

- Może powinien iść do zakonu, a nie sądu? Obnoszenie się z nimi narusza zasadę świeckości państwa, państwa wszystkich Polaków, także ateistów oraz wyznawców innych religii - ocenił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

"GW" przedstawia Witkowskiego jako człowieka PiS - w 2008 r. otrzymał nominację sędziowską z rąk Lecha Kaczyńskiego, a 9 lat później Zbigniew Ziobro powołał go na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. Decyzja o zmianie poprzedniej prezes była ponoć zaskoczeniem nawet dla pracowników sądu, gdyż pierwszego dnia pracy ochrona nie wpuściła Witkowskiego do sądu, nie wiedząc o jego nominacji.