Kanadyjska policja przetrząśnie wysypisko śmieci. Szukają szczątków ofiar seryjnego mordercy

Jeremy Skibicki, mężczyzna, który jest oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia Rebeki Contois, Morgana Harrisa, Marcedes Myran, może mieć na sumieniu także wiele innych niezidentyfikowanych ofiar - kanadyjskich kobiet rdzennego pochodzenia . W ostatnich kilku dekadach odnotowano wiele tajemniczych zaginięć. Władze oskarżane są o to, że zniknięcia Indianek i Inuitek były traktowane bez należytej uwagi.

Niewykluczone, że niektóre z poszukiwanych przez bliskich kobiet w różnym wieku to uciekinierki, ale mogły one też zostać zamordowane przez Skibickiego lub innych sprawców. Ciał niektórych osób, do których zamordowania mężczyzna się przyznaje, nadal nie odnaleziono. Możliwe, że zostały ukryte na prywatnym wysypisku śmieci Green Prairie.