Kanada w ogniu. Przerażające, surrealistyczne krajobrazy nad Yellowknife

Płonie kanadyjskie północno-zachodnie terytorium. To już nie jeden, ale setki pożarów. Wybuchają samoistnie lub nadciągają do kolejnych obszarów. W sobotę ogień może dotrzeć do 20-tysięcznego Yellowknife, którego mieszkańcy ewakuują się do bezpiecznej strefy. To już prawdziwa katastrofa, która dostarcza obrazów jakby żywcem wyjętych z dystopijnych filmowych opowieści.